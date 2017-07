Veranico de julho: termômetros vão marcar 30ºC na tarde desta terça-feira no Vale, Sul e Oeste de SC

Nem parece inverno 25/07/2017 | 11h40 Atualizada em

A massa de ar seco que segue exercendo influência em Santa Catarina tem funcionado como uma blindagem. Ela impede que outros fenômenos meteorológicos, como a passagem de uma frente fria (que traz chuva) ou a chegada de uma massa de ar polar (que proporciona frio), predominem no Estado. O resultado vem sendo observado nos últimos dias, que tem sido de calor, e terá o ápice na tarde desta terça-feira, 25, quando os termômetros poderão alcançar 30ºC.

As regiões que terão maior aquecimento em SC serão o Oeste, o Sul e o Vale do Itajaí. Nessa última e no litoral Norte, haverá maior formação de nuvens quando comparadas ao restante do Estado.

— As temperaturas da tarde seguem com certo aquecimento, com máximas de até 30°C em cidades do Oeste, Sul e também do Vale do Itajaí — comprova a técnica em meteorologia do Grupo RBS SC, Bianca de Souza.

A massa de ar seco e quente, que tem centro sobre o Oceano, continuará impactando no clima das regiões Sul e Sudeste do Brasil na quarta-feira, 26. Para a Epagri Ciram, esse 'veranico' é comum, mesmo no meio da estação mais fria do ano.

— Também são caraterísticas de inverno: 'veranicos' e nevoeiros associados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade — avaliam os meteorologistas Gilsânia Cruz e Marcelo Martins.

Até o final do mês, não estão previstos índices de precipitação expressivos em Santa Catarina. Portanto, vai dar praia, conforme continua Bianca:

— (Amanhã) as temperaturas serão amenas e frias no amanhecer, e elevadas para a época do ano à tarde. Serão parecidas com as de terça, mas no termômetro um pouco menos. Destaco que não deveremos ter chuva significativa até o final de julho! — diz.

