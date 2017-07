Vídeo: baleia é registrada na Ponta do Papagaio, em Palhoça

Flagra 24/07/2017 | 17h42 Atualizada em

No começo da tarde desta segunda-feira, 24, por volta das 13h30min, Regina Eloá Giusti teve uma surpresa: avistou uma baleia na Ponta do Papagaio,em Palhoça, pela primeira vez no ano. Regina, que aluga casas na região há 24 anos, pegou o celular de imediato e registou o momento em vídeo, para compartilhar com os amigos depois.

Ela conta que é comum ver baleias na região, principalmente nesta época do ano, mas esta foi a primeira de 2017:

— A baleia chegou bem perto da praia e depois saiu nadando em direção às boias de criação de mariscos, fiquei até com medo que se machucasse. Depois não voltou mais. Ela tinha uma parte do corpo branca, talvez fosse a barriga, e tive a impressão que era mais de uma, talvez com filhote — recorda Regina.

Confira o vídeo:

Leia também:

VÍDEO: dezenas de golfinhos são avistados na Barra da Lagoa, em Florianópolis



Leão-marinho surpreende surfistas fazendo pose para fotos na praia da Galheta

Projeto leva 10 cães para visitar pacientes de hospital em Balneário Camboriú