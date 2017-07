VÍDEO: câmeras registram "racha" de cavalos no centro de São Sepé

Região Central 24/07/2017 | 18h52 Atualizada em

Câmeras de segurança flagraram uma corrida entre dois homens a cavalo, no centro de São Sepé, na Região Central do Estado, que terminou em acidente na última quinta-feira (20). O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (24).



As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento comunitário mostram os animais, em alta velocidade, cruzando vias preferenciais da região antes do acidente. No vídeo, também é possível ver que um motorista consegue evitar uma colisão em um cruzamento.

No entanto, fora do alcance das câmeras, na esquina da Rua Visconde do Rio Branco com a Praça das Mercês, um dos cavalos bateu na lateral de um veículo – provocando danos materiais no automóvel. De acordo com a Brigada Militar, um dos homens chegou a cair do animal no momento da colisão.

Os dois homens conseguiram fugir, e a polícia tenta identificar os envolvidos na ocorrência.