Violinista de protestos contra Maduro é ferido em marcha em Caracas

Caracas 22/07/2017 | 20h16

O jovem venezuelano que costuma tocar violino nos protestos contra o presidente Nicolás Maduro ficou ferido neste sábado no rosto durante distúrbios que ocorreram quando uma marcha em Caracas foi dispersada por militares.

Wuilly Arteaga, violinista de 23 anos que se tornou um personagem icônico das mobilizações opositoras, foi atendido de emergência na rua por médicos voluntários que prestam apoio a manifestantes lesionados e levado a um centro de saúde, constatou a equipe da AFP.

"Não vão me amedrontar (...). Vamos continuar na luta", disse em um vídeo que divulgou no Twitter, onde aparece em uma maca, com curativos e o lábio inchado pelas feridas - causadas, segundo ele, por tiros de cartucho.

O fato ocorreu quando agentes da Guarda Nacional bloquearam com bombas de gás lacrimogêneo uma marcha que se dirigia ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), um dia depois da maioria opositora do Parlamento nomear 33 novos magistrados, não reconhecidos pela corte e pelo governo de Maduro.

O Legislativo e os juízes nomeados, segundo o TSJ, incorreram nos delitos de "usurpação de funções" e "traição à pátria", ambos punidos com prisão.

A oposição intensifica seus protestos, que deixaram 103 mortos em quatro meses, para tentar frear a Assembleia Constituinte impulsada por Maduro, cujos integrantes serão eleitos em 30 de julho, e denuncia o projeto como uma manobra para instaurar uma ditadura.

Mas o presidente descarta voltar atrás e afirma que a Constituinte é "o único caminho para a paz".

Arteaga ganhou notoriedade ao tocar violino no funeral de um músico de 18 anos, Armando Cañizales, que faleceu no último 3 de maio após ser baleado em uma marcha em Caracas.

Desde então, é visto com frequência tocando músicas tradicionais nas manifestações.

* AFP