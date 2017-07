Vítima de mesmo tumor, goleiro do Avaí presta apoio a Ederson, do Fla

Mensagem 25/07/2017 | 20h08 Atualizada em

Goleiro do Avaí, Douglas divulgou mensagem de apoio ao meia Ederson, do Flamengo (confira no vídeo abaixo). O jogador do Rubro-negro informou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que tem um tumor no testículo. A doença é a mesma que acometeu o arqueiro do Leão, em 2007.

— Quero desejar uma excelente cirurgia e recuperação. Como testemunho vivo, sei o que sente, o que sua família passa. É possível superar e vencer este momento. Eu, como todo o grupo do Avaí e nossa torcida, mandamos força e apoio para você. Tenho certeza que vai passar por tudo isso e vai voltar a jogar. Você vai sair mais forte deste momento — desejou o goleiro azurra.

Douglas sofreu com o tumor quando tinha 2007 e estava no Galo Maringá, no interior do Paraná. Ele ficou 10 meses em tratamento e retomou a carreira, de intervenção cirúrgica e passar por quimioterapia.

Ederson descobriu o tumor recentemente, em que uma substância no organismo apareceu em nível elevado em um exame antidoping. A primeira cirurgia no meia do Flamengo está prevista para a próxima segunda-feira.

