Wall Street abre estável

Nova York 24/07/2017 | 11h14

Wall Street abriu sem uma direção clara, no início de uma semana marcada pela reunião do Federal Reserve (Fed) e pelos resultados das empresa.

O Dow Jones cedia 0,04% e o Nasdaq se mantinha sem alterações.

Wall Street fechou em baixa na sexta-feira devido aos resultados inexpressivos de empresas e à baixa do preço do petróleo. O Nasdaq interrompeu uma sequência de 10 sessões de alta com três recordes consecutivos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,15%, a 21.580,07 unidades, e o tecnológico Nasdaq teve queda de 0,04%, a 6.387,75 unidades. O S&P 500 também recuou 0,04%, a 2.472,54 unidades.

* AFP