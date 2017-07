Zidane afirma não ter pedido reforços para o ataque do Real Madrid

Santa Clara 24/07/2017 | 11h49 Atualizada em

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, garantiu que não pediu reforços para o ataque, aparentemente pondo fim aos boatos de que o clube estaria tentando a contratação da promessa francesa Kylian Mbappé.

– Eu não pedi nada, conversei com o presidente, temos um grupo de 28 jogadores, isso é muito bom, estou feliz, trabalhamos bem juntos – declarou Zidane em coletiva de imprensa após a derrota nos pênaltis, em amistoso, para o Manchester United.

– Veremos o que vai acontecer até 31 de agosto – data do fechamento da janela, continuou.

Questionado pela imprensa a respeito de um possível reforço no meio de campo, o ex-capitão da seleção francesa manteve o discurso:



– Por enquanto estou satisfeito com o grupo que tenho, estou pensando na temporada que se aproxima com os jogadores que tenho sob meu comando. Mas tudo pode acontecer até dia 31 de agosto – repetiu.

O Real Madrid viu partir o atacante espanhol Álvaro Morata, comprado pelo Chelsea, e o nome de Mbappé é diariamente citado para substitui-lo, mas o atacante francês de 18 anos está sob contrato no Monaco, que não parece disposto a abrir mão de sua joia.

No sábado, Zidane havia deixado entender que precisava de reforços com a saída de Morata: "Não vou dizer que nos falta um centroavante, mas temos um atacante a menos do que no ano passado, isso é fato. Vamos ver como lidar com isso", declarou.

