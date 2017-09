Argentina libera preço dos combustíveis no mercado interno

Buenos Aires 25/09/2017 | 20h10

A Argentina anunciou nesta segunda-feira a liberação do preço dos combustíveis no mercado interno a partir de 1º de outubro, após 16 anos de acordos entre as empresas petroleiras e o Estado, informou o ministério de Energia.

A partir de outubro, os preços serão definidos com base no valor do petróleo no mercado internacional, informou uma nota do ministério datada na sexta-feira mas que só foi divulgada nesta segunda.

Até agora, as refinarias e o governo mantinham um esquema de revisão de preços trimestral em uma complexa fórmula baseado no preço internacional e na taxa de câmbio.

* AFP