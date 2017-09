Avaí segura o Flamengo e traz um ponto do Rio de Janeiro

Série A 23/09/2017 | 20h54 Atualizada em

Avaí, de Junior Dutra, ficou no 1 a 1 com o Flamengo no Rio de Janeiro

Avaí, de Junior Dutra, ficou no 1 a 1 com o Flamengo no Rio de Janeiro Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Avaí suportou a pressão do Flamengo e volta do Rio de Janeiro com mais um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. O time azurra saiu na frente no placar da Ilha do Urubu com gol de Pedro Castro. Mas cedeu o empate na etapa final, gol de Rodinei. Com o resultado de 1 a 1, o Leão segue invicto no returno da competição e, pelo menos por enquanto, fora da zona de rebaixamento da Série A.

O Leão mostrou as garras desde o primeiro minuto de bola rolando no gramado da Ilha do Urubu. De novo, a marcação azurra fez a diferença. E mais uma vez os contra-ataques encaixaram. No primeiro deles, Pedro Castro obrigou o goleiro Diego Alves a fazer boa defesa. Junior Dutra ainda teve chance de abrir o placar, mas demorou na conclusão e acabou acertando a bola no adversário.

Com time misto por causa da decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, o Flamengo deixou espaços e o Avaí se aproveitou. Aos 17 minutos da etapa inicial, Pedro Castro cobrou falta na área, a bola passou por todos os jogadores e só parou dentro do gol. Leandro Silva disse que desviou de cabeça. Mas a arbitragem confirmou o tento para o Pedro Castro.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e quase empatou com Lucas Paquetá, que acertou a trave. O goleiro Douglas salvou o Avaí nos chutes de Éverton Ribeiro e Geuvânio. Mas não conseguiu pegar a pancada de Rodinei, no ângulo, empatando a partida.

O Rubro-negro pressionou, mas não conseguiu a virada. O Avaí ainda poderia ter feito o segundo em contra-ataque. Willians invadiu a área e chutou, mas Diego Alves espalmou.

Agora, o time azurra volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO, na Ressacada.

Ficha técnica

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Mancuello (Felipe Vizeu) e Matheus Sávio (Geuvânio); Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá e Gabriel (Vinícius Junior). Técnico: Reinaldo Rueda.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião (Luazinho), Pedro Castro e Juan (Willians); Júnior Dutra e Joel (Lucas Otávio). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Pedro Castro (A, aos 17 minutos do 1º tempo), Rodinei (F, aos 35 minutos do 2º tempo)

Cartões amarelos: Gabriel e Berrío (F).

Arbitragem: Cláudio Silva, auxiliado por Cleriston Rios e Fabio Pereira.

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.

Público: 9.584

Renda: R$ 290.381

