Balneário Camboriú poderá ter o triplo de faixa de areia no próximo verão

Cidades 27/09/2017 | 18h47 Atualizada em

Foto: Patrick Rodrigues / Ver Descrição

Se os prazos correrem conforme o planejamento da prefeitura de Balneário Camboriú, o alargamento da faixa de areia da Praia Central estará pronto para a temporada do ano que vem. O anteprojeto está em fase final, e fica pronto em 45 dias. Contando com o período de licenciamento ambiental, a expectativa é que a licitação para a obra seja lançada ainda este ano.

A reestruturação vai trazer de volta à orla 2 a 3 milhões de metros cúbicos de areia, que virão de uma jazida já identificada. Esse é o ponto mais delicado do projeto e a maior preocupação do trade turístico, já que uma areia inadequada pode alterar a dinâmica da praia. Esta semana o prefeito Fabrício Oliveira (PSB) apresentou o anteprojeto aos empresários do setor, e garantiu que a prefeitura está atenta à manutenção da qualidade do banho de mar.

A obra ainda depende de financiamento. São R$ 110 milhões somente para a primeira fase, sem contar a renovação do mobiliário da praia. Fabrício já apresentou a proposta ao presidente Michel Temer (PMDB) e ao governador Raimundo Colombo (PSD), e aguarda a finalização do projeto para firmar parcerias. Há possibilidade de que o dinheiro venha do Fundam ou de financiamento via BNDES, que o ministro do Turismo, Marx Beltrão, se comprometeu a ajudar a viabilizar.

Quando estiver concluído o engordamento, a faixa de areia da Praia Central passará a ter 70 metros. Hoje são 25 metros na maior parte da praia.