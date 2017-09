Basquete de Joinville implanta núcleos de treinamento para crianças

Iniciativa 24/09/2017 | 14h45 Atualizada em

Com o objetivo de descobrir novos talentos e incentivar a qualidade de vida das crianças, jovens e adultos, a Associação Amigos do Basquete de Joinville (AABJ) e a empresa Red Horse implantam novas escolinhas de basquete. Na manhã deste sábado, os atletas da equipe adulta participaram da abertura do núcleo da Escola Municipal Professora Lacy Luiza da Cruz Flores, no bairro Itinga, que atraiu dezenas de crianças.



Atletas da equipe adulta participaram do lançamento Foto: Leonardo Julio, Divulgação

— Nosso principal objetivo é aproximar cada vez mais o basquete das crianças e adolescentes de Joinville e, consequentemente, contribuir com o crescimento da modalidade no país, que vem ganhando mais força a cada ano. Além disso, trata-se de uma ferramenta social, que trabalha e ajuda desenvolver pilares importantes para a formação do cidadão, como a disciplina, liderança, saúde, bem-estar e trabalho em equipe — destaca o diretor da AABJ, Kelvin Nunes.



O projeto será coordenado pela AABJ em parceria com a Red Horse, empresa joinvilense que também está patrocinando o time adulto de basquete da cidade. Por conta disso, além de as aulas serem gratuitas, os alunos vão receber materiais esportivos e uniformes de treino. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no próprio núcleo de treinamento. Nas próximas semanas, também será realizada a implantação de mais dois núcleos.



Confira os horários e locais de treinamento

Núcleo João Colin

Professor Eduardo Albano

2ª e 6ª, das 14h às 15h, para crianças de 15 a 18 anos.

2ª e 4ª, das 17h30 às 18h30, para crianças de 10 a 12 anos.

3ª e 5ª, das 17h30 às 18h30, para crianças de 13 a 15 anos.



Núcleo Lacy Flores

Professor Giacomo Piovesan

3ª e 5ª, das 17h30 às 18h30, para crianças de 10 a 15 anos.



Núcleo UniSociesc

Professor Giacomo Piovesan

2ª e 4ª, das 14h00 às 15h30, para crianças de 10 a 12 anos.

2ª e 4ª, das 15h30 às 17h, para crianças de 13 a 15 anos.



Informações

Telefone: (47) 3433-1160