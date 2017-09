Battistotti diz que Avaí está perto de fechar parceria com grupo de investidores que atuava no Santos

Planejamento 26/09/2017 | 16h42 Atualizada em

O presidente do Avaí, Francisco Battistotti, confirmou que será candidato à reeleição no clube no fim do ano e que está próximo de fechar parceria com o Grupo Sonda, dono da DIS (fundo de investimentos no futebol). Em entrevista à Rádio CBN Diário, segunda-feira à noite, o dirigente afirmou que foi procurado pelos investidores e que não pretende perder a oportunidade.

— Já estou pedindo e eles ficaram de fazer um projeto e nos auxiliar. É o pessoal do Grupo Sondas, que tem a DIS, que estava no Santos e por causa da situação do Neymar, uma briga que eles tiveram, eles se afastaram do Santos e vieram nos procurar, apostando em uma gestão enxuta e transparente do Avaí. Vieram propor isso e acho que é o que tem que fazer. Eu não vou deixar de ter uma parceria com um pessoal desse — frisou Battistotti.

A parceria pode trazer jogadores para o grupo azurra na próxima temporada. O presidente acredita que a parceria vai colocar o Avaí em outro patamar.

— A gente quer começar a planejar um patamar mais longo, até porque é um planejamento a logo prazo. Não podemos ficar pensando a curto prazo. Então aposto muito, são pessoas que, na primeira conversa, demonstraram plenamente confiáveis. Ligação dessas, estreitamento desses tem que ser feito — enfatizou.

Battistotti também disse à CBN Diário que já trabalha nos projetos para a próxima gestão. Ele almoçou com notáveis do clube na segunda, para apresentar os planos ao clube. A data da eleição deve ser confirmada na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, marcada para 2 de outubro.

O Avaí treina durante a semana visando o confronto com o Atlético-GO, às 16h de domingo, na Ressacada, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão