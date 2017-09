Betão chama atenção do Avaí para jogo contra o lanterna: "Armadilha"

Campeonato Brasileiro 27/09/2017 | 15h11 Atualizada em

Ainda que esteja fora da zona de rebaixamento há três rodadas, a tranquilidade passa longe do Avaí. Até porque o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro é tido como traiçoeiro para a equipe azurra. Às 16h de domingo, na Ressacada, o desafiante da sequência de sete jogos de invencibilidade é o Atlético-GO. O capitão Betão chama a atenção dos companheiros, até porque o Dragão chegou a surpreender o líder Corinthians em Itaquera quatro rodadas atrás.

— Assim como somos uma armadilha para muitos (clubes) aí, com certeza o Atlético-GO é um time que requer muito cuidado muita atenção. Até porque, no primeiro turno, perdemos lá em Goiás. Não podemos perder nosso foco, nossa intensidade — alertou o zagueiro do leão.

O jogo de ida foi frustrante para a equipe. Em Goiânia, o Avaí foi presa fácil para o adversário tido como direto: 3 a 1 para o Atlético-GO. O Dragão também era lanterna na ocasião. O resultado e o desempenho do Leão no último duelo entre as equipes servem, conforme Betão, para que haja atenção redobrada no reencontro, ainda que transcorrido um turno inteiro.

— Não tem como comparar, são momentos diferentes, mas é claro que não teve uma evolução tão grande na tabela. Mas hoje estamos fora do Z-4. Precisamos ter atenção de não cair na armadilha de achar que é o último colocado, que nosso momento é melhor, e isso acaba vindo contra nós. Temos que manter o foco, a determinação, sempre com os pés no chão — reforçou.

