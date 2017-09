Betão destaca atuação do Avaí: "Dentro da nossa proposta, fizemos uma boa partida"

Série A 23/09/2017 | 21h48 Atualizada em

Os jogadores do Avaí saíram do gramado da Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, exaltando o empate diante do Flamengo. Para o zagueiro Betão, o time catarinense manteve o mesmo nível de atuação das últimas partidas no Campeonato Brasileiro.

— Acho que nossa equipe, dentro da nossa proposta de jogo, fizemos uma boa partida. Todo mundo já conhece nosso jogo, jeito de jogar. Tenho o mesmo sentido do jogo com o Atlético-MG (empate em 1 a 1 na Ressacada), partida que tínhamos o resultado, sofremos o gol, mas não é de todo ruim esse empate — analisa o zagueiro.

Avaí segura o Flamengo e traz um ponto do Rio de Janeiro

Betão salientou que todos os adversários já sabem a forma de jogar do Leão.

— Se a gente manter esse nível, vamos conseguir nosso objetivo — projeta.

O defensor avaiano também lembrou que o Rubro-negro é um dos grandes do futebol brasileiro, e que o time soube suportar a pressão na casa do adversário. Betão disse ainda que é preciso comemorar o ponto conquistado na Ilha do Urubu.

Companheiro de zaga de Betão, Alemão lamentou o gol sofrido na etapa final, mas também destacou o ponto conquistado diante do Flamengo.

— Acredito que fizemos uma grande partida. Foi detalhe ali, o lateral (Rodinei) acertou um belo chute. Nossa equipe está de parabéns, temos que continuar progredindo — observou Pedro Castro, autor do gol do Avaí.

Por enquanto, o Avaí ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão com 30 pontos, apenas três à frente do São Paulo, o primeiro na zona de rebaixamento.

