Betis goleia Levante no fechamento da 6ª rodada da Liga

Madri 25/09/2017 | 18h40

Depois de vencer o Real Madrid na semana passada, o Betis (5º) goleou o Levante (9º) por 4 a 0, nesta segunda-feira, pelo fechamento da sexta rodada da Liga espanhola.

Com o resultado, o time andaluz chega aos mesmos 12 pontos do Valencia (4º), enquanto o Levante ocupa a nona colocação no ano em que voltou à elite do futebol espanhol.

Os gols dos anfitriões vieram todos na segunda etapa. Antonio Sanabria abriu o placar, aos 2 minutos, e fechou a goleada, aos 48.

Entre os gols do paraguaio, Fabián fez o segundo, aos 10 minutos, e Sergio Leon o terceiro, aos 20.

50.000 torcedores foram ao Estadio Benito Villamarín acompanhar a partida.

O Barcelona lidera a Liga com 100% de aproveitamento, a sete pontos do grande rival Real Madrid, sexto colocado. O Atlético de Madri é o vice-líder, com 14 pontos.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Atlético de Madrid - Sevilla 2 - 0

Alavés - Real Madrid 1 - 2

Málaga - Athletic Bilbao 3 - 3

Girona - Barcelona 0 - 3

- Domingo:

Espanyol - Deportivo La Coruña 4 - 1

Getafe - Villarreal 4 - 0

Las Palmas - Leganés 0 - 2

Eibar - Celta Vigo 0 - 4

Real Sociedad - Valencia 2 - 3

- Segunda-feira:

Betis - Levante 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 20 2 18

2. Atlético de Madri 14 6 4 2 0 12 4 8

3. Sevilla 13 6 4 1 1 7 3 4

4. Valencia 12 6 3 3 0 12 5 7

5. Betis 12 6 4 0 2 10 7 3

6. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

7. Leganés 10 6 3 1 2 5 3 2

8. Real Sociedad 9 6 3 0 3 13 13 0

9. Levante 9 6 2 3 1 8 8 0

10. Getafe 8 6 2 2 2 8 5 3

11. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

12. Espanyol 8 6 2 2 2 7 9 -2

13. Celta Vigo 7 6 2 1 3 10 8 2

14. Villarreal 7 6 2 1 3 6 9 -3

15. Las Palmas 6 6 2 0 4 5 10 -5

16. Eibar 6 6 2 0 4 3 14 -11

17. Girona 5 6 1 2 3 3 8 -5

18. Deportivo La Coruña 4 6 1 1 4 7 15 -8

19. Málaga 1 6 0 1 5 4 14 -10

20. Alavés 0 6 0 0 6 1 10 -9

* AFP