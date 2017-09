Câmara dos Deputados aprova, na verdade, uma reforminha política

Moacir Pereira 29/09/2017 | 02h25 Atualizada em

A montanha pariu um rato. Digo, um minúsculo camundongo. Depois de semanas e meses de debates, muita perda de tempo precioso, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforminha política. No geral, apenas a cláusula de desempenho, com exigências gradativas a partir de 2018, e o fim das coligações nas eleições proporcionais. Mas - outra gracinha – só a partir de 2020.

O único ponto positivo é que a Câmara Federal até agora não aprovou o vergonhoso Fundo Eleitoral, que previa uso de mais de R$ 3 bilhões de recursos do orçamento da União para financiamento de campanhas políticas. E também curvou-se às pressões da opinião pública, majoritariamente contra o escandaloso Distritão.

Do outro lado do Congresso Nacional, contudo, o Senado agia de forma despudorada, instituindo o indecente Fundo Eleitoral. Os senadores não tiveram a necessária compostura e partiram para o corte das emendas de bancadas que costumam beneficiar Estados e Municípios.

Pergunta que não quer calar: por que não acabaram logo com o fim das coligações proporcionais nas eleições do próximo ano? Iriam moralizar as campanhas e o processo eleitoral. Todo mundo está careca de saber que os pequenos partidos só existem para barganhar tempo na TV, fazer alianças espúrias que raramente tem alguma identidade ideológica.

Outra questão essencial: em nenhum momento dos debates houve uma proposta consistente para reduzir o custo das campanhas, sobretudo, as milionárias produções televisivas. Explicável: para muitos candidatos e partidos é ali que eles engordam suas contas.

Fundo Eleitoral

O senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, votou favoravelmente pela aprovação do Fundo Eleitoral de Financiamento de campanhas políticas que deverá subtrair 30% das emendas de bancadas no orçamento de 2018. Já os senadores Dalírio Beber (PSDB) e Dário Berger (PMDB) votaram contra a proposta.

