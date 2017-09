Kabul 27/09/2017 | 01h15

O secretário americano de Defesa, Jim Mattis, chegou nesta quarta-feira a Cabul, acompanhado pelo chefe da Otan, Jens Stoltenberg, semanas após o presidente Donald Trump anunciar que enviará mais tropas ao Afeganistão, constatou a AFP.

Mattis é o primeiro membro do gabinete de Trump a visitar o Afeganistão desde o anúncio da nova estratégia americana, que consiste em manter as tropas no país por tempo indeterminado.

* AFP