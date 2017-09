Claudinei completa 48 anos nesta sexta e quer novo "momento positivo para comemorar" no Avaí

Todos disponíveis 29/09/2017 | 14h30 Atualizada em

Técnico do Avaí, Claudinei Oliveira completa 48 anos nesta sexta-feira. Este é o segundo aniversário que passa durante o trabalho na Ressacada. Em entrevista coletiva, demonstrou satisfação com o fato, mas apontou que a alegria por alcançar nova idade será plena somente com o sucesso profissional. E isso passa por um triunfo sobre o Atlético-GO, no duelo das 16h de domingo, na casa azurra e pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Este é o segundo aniversário que completo no Avaí e um ano depois eu vejo que muitas coisas boas aconteceram. Claro que temos alguns percalços, mas vivemos um momento positivo e esperamos consolidar no domingo com uma vitória diante do Atlético-GO — disse o comandante do Leão, em entrevista coletiva.

Longe de pensar em folga ou festa no dia do aniversário, Claudinei armou a equipe para o confronto diante do Dragão em treino coletivo no CFA, ao lado da Ressacada. Sem contar com os goleiros Douglas e Kozlinski, poupados, ele armou o time com: Vitor; Leandro Silva, Alemão, Betão, e Capa; Judson, Simião e Pedro Castro; Juan, Joel e Júnior Dutra. Com os 10 e Douglas no gol, porque não preocupa, o treinador tenta o triunfo para ampliar e melhorar a sequência positiva no Brasileirão: uma invencibilidade que chega a sete partidas.

— A gente tem tido momentos positivos para comemorar. Ano passado foi fantástico (campanha de acesso à Série A), nem nos meus melhores sonhos eu imaginava aquela arrancada e conseguimos. Espero dar uma outra alegria para o torcedor do Avaí no domingo, temos dois jogos em casa em sequência. Mas o Vasco não acontece antes do Atlético-GO. Então, vamos focar no adversário para somarmos e darmos uma distanciada. Se vencermos, estamos fora do Z-4 e garante mais uma rodada de folga — projetou Claudinei.

Além do treinador, o meia Marquinhos também comemorou nova idade nesta sexta-feira. No campo, os 36 anos foram celebrados com ovada e farinha logo após a conclusão do treinamento.

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão