Com gols de Henan e Ty Sandows, Figueirense vence ABC no Scarpelli

O Figueirense respira o ar de uma vitória no Orlando Scarpelli, mas ainda na zona de rebaixamento. Neste sábado, o time venceu o ABC por 2 a 0, com gols de Henan e Ty Sandows. O triunfo deixou a equipe catarinense na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 28 pontos, mesmo número que Goiás (15º) e Santa Cruz (16º), porém atrás nos critérios de desempate. Na próxima terça-feira, fora de casa, tem o duelo contra o Criciúma e, se vencer no sul do Estado, pode deixar o Z-4.

Antes do jogo deste sábado, as equipes fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Paulo Vitor dos Santos, 14 anos, atleta do infantil do Figueirense que morreu em acidente de trânsito na noite de sexta-feira. Os jogadores alvinegros também entraram em campo com o nome do menino na camisa.

Quando a bola rolou no gramado do Scarpelli, o Figueira esbarrou na falta de criatividade do meio de campo e na marcação do ABC. Diante da timidez dos donos da casa em atacar, o time de Natal chegou a dar alguns sustos na torcida alvinegra. Primeiro com Adriano Pardal, que recebeu lançamento dentro da área e parou na dividida com o goleiro Saulo. Depois, em duas oportunidades, Lucas Coelho quase abriu o placar para os visitantes. Na primeira o atacante errou a finalização e, na segunda, acertou a trave.

O Figueirense reagiu a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Marco Antônio, João Lucas cabeceou para fora. Logo depois, Zé Love sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído por Luidy. O Figueira seguiu melhor na partida e chegou ao gol.

Em um recuo errado do lateral Bocão, Henan invadiu a área e o zagueiro Tonhão deu um carrinho. A bola bateu no braço do defensor. O árbitro Wagner Reway não teve dúvidas. Pênalti. O próprio Henan cobrou e fez 1 a 0 aos 43 minutos da etapa inicial.

No intervalo, o técnico Milton Cruz fez mais uma mudança na equipe. Marco Antônio saiu para a entrada de Lucas Silva. O time seguiu no mesmo ritmo. Os visitantes até ensaiaram uma pressão no recomeço de partida. Mas foi o Figueira quem balançou as redes do Scarpelli.

Em sua estreia diante do torcedor alvinegro e como titular, o sul-africano Ty Sandows não decepcionou. No cruzamento de João Lucas, o atacante bateu de primeira, deslocando o goleiro Edson para anotar o segundo dos donos da casa.

Lanterna do campeonato, o ABC pouco fez no restante da partida. O Figueira garantiu mais três pontos na tabela e se mantém na briga pela fuga do Z-4.

Ficha técnica

Figueirense: Saulo; Dudu (Abuda), Marquinhos, Leandro Almeida, João Lucas; Pereira, Patrick, Marco Antônio (Lucas Silva); Ty Sandows, Henan e Zé Love (Luidy). Técnico: Milton Cruz.

ABC: Edson; Bocão, Léo Fortunato, Tonhão e Daniel, Danrlei; Djavan (Daniel Cruz), Guedes, Gegê; Lucas Coelho (Dalberto) e Adriano Pardal (Jean Carlos). Técnico: Itamar Schulle.

Gols: Henan (F, aos 43 minutos do 1º tempo) e Ty Sandows (F, aos 13 minutos do 2º tempo)

Cartões amarelos: Marquinhos, Luidy (F), Djavan, Danrlei, Tonhão (C)

Arbitragem: Wagner Reway, auxiliado por Eduardo da Cruz e Fabio Rubinho.

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Público: 6.316

Renda: R$ 107.700

