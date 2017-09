Com grupo completo, Avaí terá força máxima contra o Atlético-GO

Todos disponíveis 29/09/2017 | 06h30 Atualizada em

O técnico Claudinei Oliveira deve confirmar o time do Avaí para o jogo contra o Atlético-GO no treinamento desta sexta-feira. Com o grupo completo, sem jogadores suspensos ou no departamento médico, a tendência é que a equipe seja a mesma do empate com o Flamengo, no último sábado. O zagueiro Alemão, preservado dos treinos por causa de dores no dedo do pé esquerdo, participou do trabalho desta quinta e não deve ser problema para o duelo das 16h de domingo, na Ressacada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Alemão passou por uma cirurgia no dedo para a retirada de um pequeno calo. O procedimento foi feito no início do mês, quando ele estava suspenso e não enfrentou o Sport. O zagueiro tem sido preservado em alguns treinamentos. O primeiro trabalho com bola dele foi nesta quinta. Alemão e seu companheiro de zaga, Betão, formam a dupla de segurança do Leão na defesa.

Com todo o elenco à disposição, o técnico Claudinei Oliveira deve mandar a campo o time com Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Judson, Simião e Pedro Castro; Juan, Joel e Junior Dutra.

O Avaí não sai de campo derrotado há sete rodadas. Uma vitória sobre o Atlético-GO amplia ainda mais a distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão. O meia Juan lembra que o Avaí tem um esquema de jogo bem definido e que é preciso respeitar o adversário.

— Precisamos ter foco e realizar o jogo que estamos mostrando sempre. O adversário vem crescendo na competição e por isso todo cuidado é pouco. Manter o controle da situação, sem ansiedade — frisa.

