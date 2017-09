Complexo Portuário de Itajaí é destaque em ranking mundial de movimentação de contêineres

Moacir Pereira 26/09/2017 | 03h20 Atualizada em

O Complexo Portuário Itajaí/Navegantes subiu cinco posições no ranking mundial de movimentação de contêineres. Itajaí está agora em 114º lugar. O primeiro do Brasil é Santos, na 41ª posição. O aumento de movimentação de contêineres foi de 12%. O complexo de Itajaí se destaca hoje com o segundo maior em contêineres do país.

Novo porto

O Ministério Público Federal em Joinville emitiu duas recomendações sobre o licenciamento ambiental do Porto Brasil Sul, projetado para a Praia do Sumidouro, entre o Forte e o Capri, em São Francisco do Sul. Uma foi endereçada ao Ibama e outro a prefeitura. O complexo portuário, quando concluído, poderá operar com seis navios simultaneamente, consolidando a posição de Santa Catarina no comércio exterior.

Aeroporto

Tobias Markert, CEO da Zurich Airport, concessionária do aeroporto Hercílio Luz, anuncia nesta terça, às 9h, durante coletiva na sede da Acate, a marca e o novo nome da empresa em Santa Catarina. Devem ser anunciados os demais dirigentes e as melhorias que devem ser introduzidas já em janeiro de 2018. A delicada questão dos acessos, que não estão definidos pelo governo estadual, também estará em pauta.

Agências

O papel das agências reguladoras de serviços públicos vai ser debatido a partir de quarta no 10º Congresso Brasileiro de Regulação e no 10º Fórum Ibero-americano de Regulação. Já confirmaram participação dirigentes e técnicos de 50 agências reguladores de todo o Brasil. Entre os 70 palestrantes, o ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União.

80 anos

O Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque, Botuverá e Guabiruba realiza ato cultural na quinta para comemorar no Hotel Monthez os 80 anos de fundação. O evento terá palestra do professor Carlos Melo, do Insper, um dos mais premiados cientistas políticos do Brasil. Falará sobre a conjuntura e as perspectivas políticas e econômicas do país.

Curtas

* Posse do novo prefeito de Abelardo Luz, Wilamir Domingos Cavassini (PSDB), será na sexta-feira com a presença do alto comando tucano.

* Organizadora da Feira do Livro de Joinville de 2018, Sueli Brandão, fará lançamento nesta terça na Livraria Página, já com as principais atrações. O evento ocorre de 8 a 17 de junho.

