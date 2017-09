Complexo Portuário do Itajaí tem melhor resultado do ano em agosto

Portos 25/09/2017 | 12h52 Atualizada em





Foto: Luiz Carlos Souza / Arquivo Pessoal

O Complexo Portuário do Itajaí, que integra os portos de Itajaí e Navegantes, subiu 5 posições no ranking internacional publicado anualmente pela revista CM Contêiner Management. É o número 114 no mundo.

Em agosto o Complexo comemorou o melhor mês do ano na movimentação portuária, com aumento de 5% em relação ao mês anterior. A expectativa é chegar ao fim do ano com crescimento de 10 a 11%.





Presídio federal

A Associação de Moradores da Canhanduba, em Itajaí, emitiu ontem uma nota oficial em que afirma que a comunidade é contrária à instalação de um presídio federal de segurança máxima no bairro. Os moradores dizem sofrer com a insegurança causada pela proximidade do Complexo Prisional da Canhanduba _ e afirmam que se for para concordar com o presídio federal em troca do retorno do bairro pela BR-101, preferem continuar fazendo a volta em Balneário Camboriú.

A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou um pedido do vereador Fabrício Marinho (PPS) para uma audiência pública sobre o projeto do presídio federal. O parlamentar é autor do abaixo-assinado contrário à instalação da unidade em Itajaí.

A Secretaria Municipal de Segurança já vem tentando agilizar a discussão, para levar ao público as contrapartidas pedidas pela prefeitura.





Condecorado

O vice-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Univali, Valdir Cechinel Filho, vai receber a Comenda de Mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub). Cechinel é mestre e doutor em Química Orgânica, pesquisador e coordenador internacional da Rede Iberoamericana de Estudo e Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesse Farmacêutico (Ribiofar) e da Rede Iberoamerricana de Investigação em Câncer (Ribecancer). A condecoração será no dia 2 de outubro, durante congresso do Crub em Balneário Camboriú.

Desapropriações





A obra de duplicação da Rodovia Antônio Heil, que liga Itajaí a Brusque, ainda depende de uma série de desapropriações. Caso o Estado não agilize o acordo, há risco de atrasar os trabalhos que, no momento, estão correndo em um bom ritmo.

As obras não devem ser paralisadas na temporada de verão, o que vai exigir um cuidado extra dos motoristas já que o vaivém aumenta nesse período.