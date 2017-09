Copa Interligas 2017 inicia nesta terça-feira com quatro clubes

Nossa Área 26/09/2017 | 09h00 Atualizada em

A tradicional Copa Interligas vai sair. Normalmente a competição abre a temporada no futebol amador da Grande Florianópolis, e desta vez inicia em setembro e com apenas quatro clube: Grêmio Cachoeira e Náutico, da Capital, e Americano e Juventus, de São José. A disputa começa direto na semifinal, em jogos de ida e volta, e final em duas partidas.

– No início do ano tínhamos 12 clubes, mas a maioria desistiu por causa da burocracia da CBF e dos custos com documentação. Só que agora o valor diminuiu e as ligas de São José e Florianópolis estão fazendo o campeonato oficial. Os quatro clubes que queriam desde o início nos procuraram e estamos organizando – explica Orivaldo Leal, presidente da Liga Josefense.

A competição definirá também quem representará a Grande Florianópolis no Estadual amador, que deve ser disputado em Joinville no mês de novembro. O Estrela Azul, campeão da Interligas em 2016, foi cogitado, mas, segundo Leal, a Federação Catarinense de Futebol exigiu que só um novo campeão pudesse ser indicado para esta vaga.

A partida de estreia será entre Grêmio Cachoeira e Americano às 21h no Jardim Eldorado, em Palhoça, nesta terça-feira, com mando do Tricolor. O time do norte da Ilha, aliás, irá contar com o atacante Diego Viana, 34 anos, ex-Avaí e com passagens por Metropolitano e longa carreira em times da Áustria. Este é o primeiro clube dele no futebol amador.

– Chegamos bem com a mesma base que vem jogando o municipal, vários atletas novos de idade, mas com muita qualidade, mas com alguns experientes, como é o caso do Diego Viana e do zagueiro Roger, que dão equilíbrio ao time – comentou o técnico Djone Kammers, do Grêmio.

Semifinais da Copa Interligas 2017

Terça-feira – 21h

Grêmio Cachoeira x Americano (Jardim Eldorado, Palhoça)

Quarta-feira – 21h

Juventus x Náutico (campo do Ipiranga, São José)

Dia 3/11 – 21h

Americano x Grêmio Cachoeira (Serraria, São José)

Náutico x Juventus (Santinho, Florianópolis)