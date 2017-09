Criciúma sedia segunda edição de meia maratona

Corrida de rua 28/09/2017 | 20h22 Atualizada em

As ruas de Criciúma serão o trajeto da segunda edição da Meia Maratona, marcada para o dia 29 de outubro. O evento esportivo se estabelece no calendário de corridas de rua de Santa Catarina e ainda terá corridas de 5k e 10k. A prova foi lançada nesta quinta-feira, em Criciúma e contou com a presença do velocista Edson Luciano, um dos organizadores e medalhista olímpico em 1996 e 2000.

— Será um grande evento, do tamanho que a cidade, a região e o estado merecem — disse Luciano.

Além das provas de corrida, haverá caminhada de cinco quilômetros e também espaço temático para crianças. As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro e deve ser feita pelo site do evento (clique aqui). Os inscritos que doarem um para tênis no ato de retirada dos kits recebem R$ 10 de reembolso.

De acordo com a organização, o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima marcará presença no dia da prova, como convidado especial.

Leia todas as notícias do esporte catarinense