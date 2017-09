Decisão sobre Aécio pode gerar crise entre STF e Senado 

Moacir Pereira 30/09/2017 | 02h30 Atualizada em

A decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves (PSDB) de suas funções no Congresso Nacional, fixando também prisão domiciliar parcial, está para provocar uma nova e grave crise institucional, envolvendo os dois poderes do Estado Brasileiro.

Pelas previsões do líder do PSDB no Senado, o catarinense Paulo Bauer, seu requerimento pedindo a votação da decisão do STF na próxima terça-feira, tem tudo para acontecer. Ele evitou que o plenário se manifestasse na quinta-feira, pois estavam presentes apenas 52 senadores. Uma matéria de tal impacto exige um quórum muito mais qualificado.

A única forma de evitar um confronto entre Senado e Supremo seria aguardar a apreciação, pelo STF, de processo que lá tramita sobre competência para cassar mandatos parlamentares. Isto só vai acontecer dia 11 de outubro.

O entendimento do Senado é que o Supremo Tribunal Federal exorbitou de suas prerrogativas e feriu a Constituição Federal a determinar prisão parcial do senador mineiro. Na realidade, a sessão da 1ª Turma que puniu Aécio Neves – que sequer é réu no STF - foi marcada por equívocos de vários ministros. Abandonaram as questões jurídicas e concentraram os argumentos em debates políticos, com considerações meramente subjetivas.

A verdade é que ministros estão falando demais fora dos autos, opinando fora de suas competências e comprometendo a liturgia do cargo.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

STF anula cassação do ex-prefeito Paulo Eccel

Diretor da Infraero vem a SC discutir ampliação do aeroporto de Navegantes

Câmara dos Deputados aprova, na verdade, uma reforminha política





ms -->