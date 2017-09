Elton Carvalho: Celesc enviou projetos de reparo dos painéis de energia da Arena em uma semana

Toque de Letra 29/09/2017 | 21h22 Atualizada em

Nesta semana, a Prefeitura de Joinville informou que vai concluir no fim de outubro o conserto dos painéis de energia da Arena. Desde que eles tiveram problemas, no dia 25 de maio, o estádio só tem energia graças a geradores – tanto para o uso interno no estádio quanto para ligar as torres de iluminação.

No comunicado enviado nesta semana, a Prefeitura informou que o projeto estava aprovado pela Celesc e que, a partir de agora, estará em execução para ser feito o reparo.

No entanto, ficou a dúvida dos motivos pelos quais houve tanta demora para este conserto. A coluna procurou representantes da Celesc, que informaram que a empresa fez a entrega dos projetos em uma semana.

Segundo a empresa, foram dois projetos enviados pela Prefeitura. Logo que recebeu o primeiro, a Celesc o devolveu na semana seguinte, solicitando ajustes. O procedimento e prazos foram repetidos no segundo projeto.

A fonte ligada à Celesc ainda explicou à coluna que a empresa teria prazo de até 30 dias para fazer o projeto de reparo e enviar à Prefeitura. No entanto, diante da necessidade, agiu rapidamente para que o governo municipal pudesse agilizar o conserto destes painéis de energia.

O fato é que, com a previsão de reparo apenas no fim de outubro, o conserto destes painéis terá demorado cinco meses. A “sorte” é que o JEC utilizou o estádio apenas uma vez por semana neste período.