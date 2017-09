Elton Carvalho: Dos 29 contratados, apenas dez continuam no JEC

Toque de Letra 26/09/2017 | 20h08 Atualizada em

Na manhã de terça, o técnico Rogério Zimmermann (foto) falou sobre o jogo-treino contra o Fluminense, disputado no domingo, na Arena, e avaliou também como o Joinville deve se comportar ao buscar contratações.

– Há muita coisa envolvida numa contratação. Você precisa saber o poder de investimento do clube, quem nós vamos contratar, se tem o perfil da equipe, se está enquadrado no modelo de jogo, se não temos alguém que pode fazer o mesmo. É preciso avaliar tudo isso – observou.

Este conceito é exatamente o que o JEC precisa cumprir à risca na próxima temporada.

Dos 29 contratados em 2017, apenas dez restaram no elenco tricolor – Ferreira, Buiú, Alex Ruan, Henrique Mattos, Alisson, Lazio, Chaveirinho, Patrick, Thiago Alagoano e Grampola. Muitos deles, no entanto, não ficarão após a Copinha.

Com um índice tão baixo de aproveitamento das contratações, o Joinville não fica com nenhum legado do departamento de futebol para a temporada de 2018. O que será aproveitado são os atletas da base – Matheus, Gustavo, Roberto, Kadu, Júnior Sutil, Breno e Marlyson. Estes jogadores já estavam no clube, foram testados ao longo do Estadual deste ano e poderiam ter melhor aproveitamento na Série C, afinal, quem ocupou o lugar não rendeu.

No ano passado, do time titular que encerrou a Série B, restaram cinco jogadores: Jhonatan, Danrlei, Fernandinho, Kadu e Juninho. Hoje, da equipe que acabou a Série C, restam seis: Matheus, Buiú, Alex Ruan, Kadu, Breno e Rafael Grampola. Como a continuidade de Buiú e Alex Ruan é incerta (o contrato termina no fim do ano), podem sobrar apenas quatro e só um deles foi contratado. Ou seja, o JEC terá de recomeçar tudo do zero, mais uma vez.

Os 29 contratados

Goleiros (2)

*Ferreira

Lauro

Laterais-direitos (5)

*Buiú

Zé Mateus

Lucas Mota

Caíque

Léo



Laterais-esquerdos (1)

*Alex Ruan

Zagueiros (5)

Max

*Alisson

*Lazio

*Henrique Mattos

Charles

Volantes (2)

Renan Teixeira

Tinga

Meias (5)

Lúcio Flávio

Eliomar

Diego Viana

*Chaveirinho

*Patrick

Atacantes (9)

*Thiago Alagoano

Ricardo Lobo

Bruno Batata

Ciro

*Rafael Grampola

Fabinho Alves

Bruno Rodrigues

Everton Júnior

Gustavo Xuxa

*continuam no JEC