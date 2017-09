Equipes de Joinville nas quartas de final do Estadual de Basquete

Toque de Letra 26/09/2017 | 00h35 Atualizada em

Terminou no fim de semana a primeira fase do Estadual adulto masculino. No clássico joinvilense, a AABJ (foto) venceu a Blackstar por 134 a 80 no sábado, em São Bento do Sul. Os dois times já estavam classificados para as quartas de final.

Nesta etapa, os duelos serão em melhor de três jogos – quem vencer dois, avança. A AABJ encara o Independente/São José a partir de sábado. A Blackstar desafia o Ablujhe/Unoesc, também a partir de sábado.

A equipe feminina adulta de Joinville também esteve em quadra no fim de semana pelo quadrangular semifinal do Estadual de Basquete. Na sexta-feira, o time perdeu por 70 a 34 para o Colégio Salesiano, de Itajaí.

No sábado, as joinvilenses bateram o Adiee/Avaí, de Florianópolis, por 55 a 54. No domingo, derrota para o Projeto Escola/Rio do Sul por 62 a 48. Joinville terminou a disputa no último lugar da chave, sem vaga no quadrangular final.