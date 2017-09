Ex-técnico do JEC cobra do clube indenização milionária na Justiça

Futebol 26/09/2017 | 00h26 Atualizada em

A 1ª Vara do Trabalho de Joinville foi sede da primeira audiência trabalhista entre o técnico Adilson Batista e o JEC. Adilson comandou o Tricolor em 2015, durante dez partidas da Série A – conseguiu duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Neste encontro, Adilson pediu indenização pelo pagamento de multa rescisória, férias, 13º salário e direitos de imagem. O montante totaliza uma indenização de R$ 1 milhão.

Adilson recebia R$ 170 mil por mês do Joinville. No entanto, a defesa do clube alega que não havia contrato, pois Adilson era contratado como pessoa jurídica. E é em razão deste motivo que o Tricolor garante não haver nenhum débito pendente.

Sem acordo, uma nova audiência está marcada para março de 2019. Adilson Batista permaneceu como técnico do JEC durante 50 dias. Na ocasião, foi contratado para o lugar de Hemerson Maria pelo então presidente Nereu Martinelli.