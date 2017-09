Ex-volante do JEC avalia aposentadoria no fim desta temporada

Toque de Letra 28/09/2017 | 20h16 Atualizada em

O volante Renan Teixeira, 32 anos, que atuou em 30 partidas pelo Joinville neste ano, avalia o fim da carreira. Renan não ficará no JEC – a saída do jogador já foi definida. Como pretendia ficar no Tricolor e não vislumbra um futuro numa equipe organizada, passou a cogitar a aposentadoria. Em entrevista exclusiva à coluna Toque de Letra, o jogador falou sobre a situação.

– Sinceramente, estou pensando muito sim (na aposentadoria). A única coisa que poderia não me fazer parar agora é um clube sério e organizado. Minha vontade era continuar e no Joinville. Não tendo perspectiva de futuro, talvez eu já encerre minha carreira e comece pensar no futuro. Mas não é definitivo – afirmou.

Renan Teixeira explicou que vai esperar até o fim do ano para tomar a decisão. O momento do futebol brasileiro não o favorece – não há espaço em nenhuma competição nacional. Portanto, o que resta é esperar o término da temporada e avaliar possíveis propostas.

Ainda no bate-papo com o colunista, o jogador avaliou a passagem no Joinville, os problemas internos durante a disputa do Brasileiro da Série C, a troca do comando técnico, a desclassificação e a expulsão diante do São Bento-SP, que o tirou das últimas três rodadas do campeonato. A íntegra da entrevista você confere na edição impressa de sábado e domingo de “A Notícia”.