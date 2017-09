Felipe Ximenes vence etapa do Catarinense de surfe, em Imbituba

Surfe 29/09/2017 | 18h40 Atualizada em

O surfista Felipe Ximenes, atual quinto colocado no ranking de Santa Catarina, faturou a segunda etapa do Circuito Catarinense de surfe. A disputa foi realizada nesta sexta-feira, na Praia da Vila, em Imbituba, e também foi validada como a décima etapa do Circuito Brasileiro Profissional. O vencedor é de Garopaba, cidade vizinha.

Ximenes conquistou 14.85 pontos para levar o título nas ondas mexidas e com cerca de um metro e meio. O segundo colocado foi Matheus Navarro (11.30), seguido por Beto Mariano e João Paulo (9.0) — todos sem posição entre os 50 primeiros do ranking profissional da Federação Catarinense de Surf (Fecasurf).

