Figueirense faz nova promoção de ingressos para jogo contra Paraná

A diretoria do Figueirense iniciou nesta quarta-feira a comercialização dos ingressos para o duelo contra o Paraná. E novamente o clube faz promoção nos valores para atrair o público ao Orlando Scarpelli. Sócios podem levar um acompanhante e o torcedor que for comprar o bilhete com a camisa do alvinegro tem desconto. Os valores normais variam de R$ 30 (meia) até R$ 120 (inteira).

O Alvinegro precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo diante dos paranaenses é na sexta-feira, às 19h15min, no Orlando Scarpelli.

Figueirense realiza promoção de ingressos para a partida com o Paraná https://t.co/wzGaOxriKq — Figueirense FC (@FigueirenseFC) September 27, 2017

Sócios de todas as modalidades têm direito a levar um acompanhante gratuitamente (setores A, B e C). Para isso, é preciso ter a carteira de sócio e ir direto na catraca do estádio. Além disso, o torcedor que adquirir o ingresso com a camisa do Figueirense tem direito a desconto - setor A (R$ 60) e setores B, C, D (R$ 20) - a diretoria alerta que os ingressos promocionais são vendidos em quantidade limitada (20% da capacidade de cada setor). A bilheteria C do Scarpelli abre das 9h às 18h nesta quinta. Na sexta, o funcionamento é das 9h às 20h.

O elenco do Figueira fez um trabalho regenerativo nesta quarta. Na noite de terça, a equipe empatou em 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa. O último trabalho do grupo será nesta quinta pela manhã, quando o técnico Milton Cruz começa a desenhar a equipe que entra em campo.

