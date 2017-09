Figueirense vence o Paraná e sai da zona de rebaixamento

Série B 29/09/2017 | 21h08 Atualizada em

Pernoite fora da zona de rebaixamento assegurada. O Figueirense venceu o Paraná por 1 a 0 nesta sexta-feira e espera por tropeços de adversários para que a 27ª rodada marque a saída definitiva do Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.. O triunfo alvinegro no Orlando Scarpelli foi testemunhado por 2.661 torcedores e alcançado graças ao gol de pênalti anotado por Henan, que assumiu a artilharia da competição.

O Figueirense passou 101 dias na área ingrata da classificação. Depois que entrou, ainda na nona rodada, ficou de fora apenas uma noite, e espera que isso não se repita no fim de semana. Para que enfim se ausente da zona de degola, o Luverdense terá de perder para o Ceará e o Santa Cruz não pode passar de um empate com o Internacional nos jogos deste sábado. Na próxima rodada, o Figueira enfrenta o próprio Luverdense, fora de casa, às 19h do próximo sábado.

Pênalti providencial

A posse de bola de um fazia com que o outro se encolhesse na defesa. Não precisou de muito tempo para entender que a rede só iria balançar em uma jogada de contragolpe, um erro capital ou a bola parada, até porque a chuva e o campo molhado atrapalhava. Aos seis, em falha de posicionamento, o lateral Igor entrou sozinho pelo lado direito da defesa da casa. Saulo defendeu o arremate mal feito, mas ligou o Figueira. Que respondeu aos 10 minutos, em saída rápida pela ala, o lateral-direito Dudu cruzou e Henan, entre os zagueiros, mandou sobre a trave.

Porém ele teria uma chance claríssima, sem ter de dividir espaço com ninguém. Aos 25, Patrick invadiu a área e caiu entre os marcadores. Penalidade máxima assinalada pela arbitragem e convertida por Henan, agora com 12 gols na Série B. Depois da rede balançada, ao natural o Figueira se retraiu e o Paraná avançou. Sólidos na defesa, os alvinegros não sofreram sustos, mas tampouco preocuparam o adversário.

Henan nem voltou ao gramado do intervalo. Nicolas Careca estava em seu lugar. O Figueira quase ampliou em chute de fora de João Lucas, o goleiro Richard defendeu. O lance, aos seis, fez com que o Paraná tomasse a posse para buscar a jogada construída. Mas foi a bola parada que serviu, ao menos para fazer o travessão alvinegro balançar. Renatinho bateu falta colocada que só não foi na rede porque parou no ferro. Foi então que o técnico Milton Cruz tirou o atacante Ty e colocou Dudu Vieira para guarnecer o meio de campo. Mudança acertada: o adversário foi neutralizado.

O Figueirense voltou a aparecer no campo de ataque. Aos 31, Nicolas Careca bateu prensado com a defensiva e a bola por pouco não encobriu o arqueiro paranista. Desde então, a equipe da casa praticamente não foi mais atacada. Os jogadores de preto e branco conseguiram segurar o resultado até o final e após 18 rodadas, a equipe deixa a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE - 1

Saulo; Dudu, Marquinhos, Trevisan e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio (Lucas Silva); Joãozinho, Ty Sandows (Dudu Vieira) e Henan. Técnico: Milton Cruz.

PARANÁ - 0

Richard; Cristovam, Maidana, Brock e Igor; Leandro Vilela (Zezinho), Gabriel Dias e Renatinho; Vitor Feijão (Giovanny), João Pedro (Rafhael Lucas) e Alemão. Técnico: Matheus Costa

GOLS: Henan (pênalti), aos 27 do primeiro tempo (F).

CARTÕES AMARELOS: Dudu, Marquinhos e Ty Sandows (F). Gabriel Dias (P).

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (trio do RJ)

BORDERÔ: 2.661 torcedores, para uma renda de R$ 59.760,00

LOCAL: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

