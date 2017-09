Forças iraquianas atacam cidade controlada pelo EI

Bagda 29/09/2017 | 06h22

As forças iraquianas iniciaram nesta sexta-feira a ofensiva final para assumir o controle da cidade de Hawija, último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no norte do Iraque, anunciou o general Amir Yarallah, comandante das operações.

"Começou uma grande operação militar para libertar Hawija e seus arredores", informa Yarallah em um comunicado.

"O exército, as unidades antiterroristas, as forças de intervenção rápida, as forças paramilitares Unidades de Mobilização Popular e as forças tribais começaram uma grande operação para libertar o centro de Hawija e as localidades próximas de Rashad, Riad e Abasi", declarou Yarallah.

As forças de intervenção rápida atravessaram durante a noite o rio ao norte de Hawija e "construíram pontes para assegurar a travessia das unidades que seguem para Abasi", que fica mais de 10 quilômetros ao oeste de Hawija.

A cidade de Hawija, de 70.000 habitantes, que está sob controle do EI desde junho de 2014, fica na província petroleira de Kirkuk, disputada pelo governo central de Bagdá e a região autônoma do Curdistão.

"Hoje anunciamos o lançamento da segunda fase das operações de libertação de Hawija", declarou o primeiro-ministro Haider al-Abadi, comandante em chefe das Forças Armadas.

"Estamos na véspera de uma nova vitória para libertar os habitantes desta região dos criminosos do Estado Islâmico", completou.

* AFP