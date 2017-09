Fórum Parlamentar Catarinense quer levar decisão de royalties do petróleo para o STF

Moacir Pereira 27/09/2017 | 02h20 Atualizada em

O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado João Paulo Kleinübing (PSD), solicitou audiência ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal, para tratar do processo que trata de antiga reivindicação de Santa Catarina pela participação nos royalties do petróleo.

O ministro sinalizou com a hipótese de agendar a reunião para este semana ou no inicio de outubro. Ele é o relator da matéria no STF. O deputado federal Esperidião Amin (PP) já conversou duas vezes com o ministro Barroso. A primeira, em 2014, quando ele assumiu a relatoria do polêmico processo. Amin relatou a justa reivindicação do Estado e as tentativas frustradas com os governos do Paraná e de São Paulo.

- O importante é que haja decisão – enfatizou Amin, repetindo a solicitação em novo contato com o ministro. O pleito catarinense remonta a 1985, quando o IBGE fez a primeira demarcação sobre as bacias de petróleo no mar territorial brasileiro no sul do Brasil. A partir daquela análise, os royalties foram atribuídos ao Paraná.

A ação no STF, comprovando que Santa Catarina tinha direito aos royalties do petróleo foi impetrada no governo Vilson Kleinübing.

Esperidião Amin alerta que se nada for decidido São Paulo vai faturar R$ 50 bilhões em royalties da Bacia de Santos que, segundo todos os estudos, está em mar catarinense.

Contestado

A Secretaria da Infraestrutura fará no dia 3 de outubro a abertura das propostas para escolha da empreiteira que vai fazer a restauração da ligação Matos Costa a Porto União. São 32 km ao custo de 8,6 milhões de reais. Estão habilitadas cinco empresas. A ligação Porto União-Caçador foi inaugurada no governo Luiz Henrique. Este trecho Porto União-Matos Costa ficou intransitável já no primeiros anos. Prova de que a empresa responsável executou um péssimo serviço. E não foi punida.

Recibo fantasma

Entre os recibos que a defesa de Lula entregou ao juiz Sérgio Moro, sobre o aluguel do apartamento que teria recebido de propina da Odebrecht, segundo os Procuradores da Lava Jato, há um que denuncia falsificação grosseira. Assinado por Glaucos da Costa Marques tem data de 5 de agosto e refere-se a "vencido dia 31 de junho de 2014". Data inexistente no calendário gregoriano.

Pena maior

Tribunal Regional Federal de Porto Alegre aumentou a pena do ex-ministro José Dirceu (PT) em 10 anos, passando agora para 30 anos e 9 meses, por prática de corrupção e organização criminosa. No mesmo julgamento, o engenheiro José Antunes Sobrinho teve confirmada absolvição. Ele presidia a Engevix, com sede em Florianópolis, e agora comanda a Nova Engevix.

