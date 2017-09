Hamilton larga na pole no GP da Malásia; Vettel é último

Sepang 30/09/2017 | 12h12

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou a pole para o Grande Prêmio da Malásia, neste sábado, em classificatória que deixou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) na última posição do grid de largada.

O principal concorrente ao título do circuito mundial sofreu problema mecânico e foi eliminado na Q1, enquanto Hamilton conquistou a 70ª pole da carreira com tempo de 1 minuto, 30 segundos e 76 milésimos.

O segundo mais veloz foi o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari) e o terceiro o holandês Max Verstappen (Red Bull).

"As coisas aconteceram ao nosso favor, é uma grande surpresa ter a pole", declarou Hamilton, que foi apenas 45 milésimos mais rápido que Raikkonen. O britânico, que lidera o campeonato mundial de pilotos com 28 pontos de vantagem para Vettel, pode ampliar a distância.

A segunda fila vai ser completada com o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) sai da quinta colocação.

Vettel não conseguiu completar nenhuma volta na primeira qualificatória. Entre a terceira sessão de treinos livres e a eliminatória, o alemão precisou trocar o motor do carro, danificado após acidente em Cingapura há duas semanas

Após demorar para entrar na pista na Q1, Vettel precisou voltar para os boxes com problemas no turbo do veículo.

"Infelizmente tinha um problema com a pressão do turbo. E isso que a equipe fez um trabalho incrível para trocar o motor", lamentou-se Vettel.

O brasileiro Felipe Massa (Williams) vai largar na 11ª colocação.

-- Grid de largada para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, disputado neste domingo:

-Primeira fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

-Segunda fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

-Terceira fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

-Quarta fila:

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

-Quinta fila:

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

-Sexta fila:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Jolyon Palmer (GBR/Renault)

-Sétima fila:

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault)

-Oitava fila:

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

-Nona fila:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari)

-Décima fila:

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

* AFP