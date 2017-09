Hercílio Luz fica mais próximo do acesso e briga esquenta na outra semi

Segundona 24/09/2017 | 17h35 Atualizada em

O Hercílio Luz está mais próximo do acesso à elite do futebol de Santa Catarina, enquanto na outra semifinal a vaga está em aberto. Campeão do turno o Leão do Sul venceu o Camboriú, fora de casa, e ampliou a vantagem para o jogo de volta. No outro confronto, em Itajaí, o Marcílio Dias venceu o Concórdia e tirou o benefício do campeão do returno da Série B do Campeonato Catarinense. Os jogos de volta serão no domingo.

No Roberto Santos Garcia, os visitantes comemoraram muito após apito final. O Hercílio Luz venceu por 2 a 1. O Leão do Sul abriu a contagem com Mateus Arence. Porém, ainda na etapa inicial, Brasão empatou para o Camboriú ao anotar um lindo gol. O centroavante matou no peito antes de finalizar de bicicleta. Na etapa complementar, o lateral Hyago botou o time vermelho e branco na frente outra vez e o placar não mexeu mais. Desta forma, o Hercílio pode perder com um gol de diferença o jogo de volta, em Tubarão, que conquista o acesso à primeira divisão, que não disputa desde 1991. O duelo está marcado para as 15h30, no Anibal Costa.

Em Itajaí, os donos da casa venceram por 2 a 1, com dois gols de Schwenck. O jogador de 38 anos abriu o placar e, logo em seguida, o Concórdia empatou com Marcos Paulo, artilheiro da competição com 14 tentos, em cobrança de pênalti. Porém, antes do término do duelo, o veterano centroavante deu a vitória ao Marcílio Dias, também em penalidade máxima. Agora, o empate no jogo de volta beneficia o Marinheiro. Os times voltam a se enfrentar às 16h de domingo, no Domingos Machado Lima.

