Irã desmente fechamento da fronteira terrestre com o Curdistão iraquiano

O Irã anunciou que a fronteira terrestre com o Curdistão iraquiano permanece aberta, retificando uma declaração anterior do porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

"A fronteira terrestre entre o Irã e a região do Curdistão iraquiano está aberta, essa fronteira não foi fechada", indica um novo comunicado do ministério.

"Por enquanto apenas a fronteira aérea entre o Irã e essa região permanece fechada", acrescentou o comunicado.

Horas antes, o porta-voz do ministério, Bahram Ghassemi, havia declarado que a fronteira terrestre havia sido fechada.

"A pedido do governo iraquiano, fechamos nossas fronteiras terrestres e aéreas com o Curdistão iraquiano", declarou Bahram Ghassemi.

O porta-voz chamou de "ilegal e ilegítimo" o referendo de independência organizado pela região autônoma do Curdistão iraquiano, que acontece apesar da oposição do governo de Bagdá e dos países vizinhos.

