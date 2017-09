JEC/Krona encara o Jaraguá pelo Estadual de Futsal

Esportes 27/09/2017 | 20h46 Atualizada em

Quarto colocado do Catarinense da Divisão Especial de Futsal, o JEC/Krona voltá à quadra em clássico nesta quinta, em Jaraguá do Sul, diante dos donos da casa, vice-líderes com 32 pontos.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

A partida ocorrerá a partir das 20h15, na Arena Jaraguá (foto). Como oito equipes se classificam nesta primeira fase, o Tricolor irá poupar o time adulto.

Apenas o goleiro João Paulo, o fixo Fernando e os alas Bruninho e Josué, que compõem o time adulto, estarão no jogo. A comissão técnica pensa no jogo do dia 6, contra o Concórdia, pela Liga Futsal.