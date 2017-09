JEC/Krona perde pela terceira vez consecutiva no Estadual de Futsal

Esportes 29/09/2017 | 21h28 Atualizada em

O JEC/Krona entrou em quadra na noite de quinta-feira pelo Estadual de Futsal contra o Jaraguá, na Arena Jaraguá, e acabou sendo derrotado pelos donos da casa por 3 a 1. Maikinho, Diego e Willian marcaram para o Jaraguá.

Maneca fez o gol do JEC, que chegou a abrir o placar do confronto. O Tricolor atuou com o time sub-20 porque prioriza a preparação para a partida da próxima sexta-feira, em Joinville, contra o Concórdia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal.