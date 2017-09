JEC/Krona sofre segunda derrota seguida no Estadual de Futsal

Esportes 26/09/2017 | 01h03 Atualizada em

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC / Assessoria do JEC

Foto: Divulgação / Assessoria do JEC / Assessoria do JEC

O JEC/Krona sofreu a segunda derrota consecutiva em casa pelo Estadual de Futsal. Na quinta-feira, o Tricolor caiu diante do Joaçaba por 2 a 1. Nesta segunda-feira, o revés aconteceu frente ao Blumenau, também no Centreventos Cau Hansen. O placar de 1 a 0 foi definido por Andi, ala dos visitantes.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

O Joinville teve o retorno do Xuxa (que serviu a Seleção Brasileira), que entrou no segundo quarteto do técnico Vander Iacovino. Mas o experiente goleiro Ivan segurou todas as investidas tricolores, impedindo a alteração no placar.

A próxima partida será em Jaraguá do Sul, na quinta-feira, às 20h15, antes do jogo decisivo pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal.