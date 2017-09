JEC/Krona volta à quadra nesta segunda pelo Estadual de Futsal

Esportes 25/09/2017 | 00h01 Atualizada em

O JEC/Krona volta à quadra nesta segunda, pelo Campeonato Catarinense de Futsal. O Tricolor vai enfrentar o Blumenau, às 20h15, no Centreventos Cau Hansen. O Tricolor vem de uma derrota no Campeonato Catarinense. Na última quinta-feira, a equipe (mesclada por atletas adultos e do sub-20) perdeu para o Joaçaba por 2 a 1.

Jackson, Fernandinho, Machado e Sinésio, lesionados, e o ala Fernando, suspenso, são alguns problemas do técnico Vander Iacovino para o duelo.