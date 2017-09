JEC vence primeiro jogo-treino sob comando de Rogério Zimmermann

Futebol 24/09/2017 | 23h50 Atualizada em

O Joinville venceu o primeiro jogo-treino da era Rogério Zimmermann. O Tricolor encarou o Fluminense, na manhã deste domingo, em teste realizado na Arena Joinville, e bateu o time do bairro Itaum por 2 a 0.

O Tricolor ganhou com dois gols marcados na segunda etapa. Marlyson, de pênalti, marcou o primeiro aos 26 minutos da etapa final. Thiago Alagoano anotou o segundo aos 36 minutos e determinou o placar do confronto.

No primeiro tempo, o JEC entrou em campo com: Matheus; Buiú, Lazio, Alisson e Gustavo; Roberto, Kadu, Marlyson, Thiago Alagoano e Breno; Adriano.

Estiveram ausentes quatro jogadores em razão de vetos impostos pelo departamento médico. Rafael Grampola, com caxumba, foi um dos desfalques. Alex Ruan, com uma pancada no tornozelo esquerdo, Igor e Henrique Mattos, com problemas musculares, foram outros desfalques.

Durante o teste, seis jogadores entraram para observação do técnico Rogério Zimmermann. Luan entrou na vaga de Lazio; Pulga substituiu Roberto e Madson apareceu no lugar de Adriano. Os três são atletas do sub-20. Junior Sutil, na vaga de Kadu, Chaveirinho, que substituiu Breno, e Patrick, substituto de Marlyson, também jogaram.