Jogo-treino entre Avaí e Brusque termina empatado

Com a participação do lateral-direito Maicon e do meia Marquinhos, o Avaí ficou no empate sem gols com o Brusque. O jogo foi realizado na tarde desta terça-feira no campo de treino da Ressacada. A equipe azurra chegou a criar boas oportunidades, mas parou no goleiro Dida.

O Avaí iniciou a partida com Kozlinski; Maicon, Aírton, Gustavo e João Paulo; Lucas Otávio, Luazinho e Marquinhos; Willians, Romulo, Lourenço. No segundo tempo, o técnico Claudinei Oliveira trocou a equipe, que teve Vitor; Gustavo Geladeira, Maurício, Salazar e Lovati; Ferdinando, Caio Cesar e Urueña; Alyson, Devid e Gustavo Santos.

Já o Brusque atuou com Dida; João Carlos, Alyson, Maurício e Ronaell; Mineiro, Eurico, Luizinho e Jean Dias; Carlos Magno e Júnior Timbó.

O próximo compromisso do Avaí pelo Campeonato Brasileiro é domingo, às 16h, contra o Atlético-GO, na Ressacada.

