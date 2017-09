Juan projeta outra dupla de vitórias para nova arrancada do Avaí no Brasileirão

Série A 28/09/2017 | 13h33 Atualizada em

O Avaí conseguiu a saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com duas vitórias seguidas. Na 22ª e 23ª rodadas da competição, bateu a Chapecoense e o Sport e deixou a área ingrata da classificação. A partir do duelo com o Atlético-GO, o Leão tenta novo triunfo e abrir nova sequência, até porque vai ter outra partida na Ressacada. De acordo com o meia Juan, uma dupla de resultados positivos pode dar ainda mais fôlego ao time na luta pela permanência na elite nacional.

— Ainda temos muito campeonato pela frente. Podemos ganhar esses dois jogos em casa e todo mundo ali do meio pode ganhar também e não fazer a diferença. O campeonato é equilibrado, então duas vitórias seguidas são importantes, foi assim que saímos da zona de rebaixamento, então pode ajudar bastante — disse o jogador, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.

Depois do confronto das 16h deste domingo, contra o Dragão, o Avaí continua na Ressacada para enfrentar o Vasco, no dia 11 do próximo mês. A equipe tenta chegar o quanto antes aos 45 pontos, soma tida como suficiente para a permanência de divisão. Mesmo que ainda falte 15, Juan espera que antes do término da competição o Leão possa estipular um novo número de pontuação.

— É uma média, mas a pontuação é relativa. O quanto antes passarmos dos 45 pontos, melhor, para depois termos outra meta. Claro que se as duas vitórias vierem vão ajudar muito e nos deixar em uma situação mais tranquila. Então colocar essa meta nem sempre é garantia, pode não te salvar. O que queremos é chegar nas últimas rodadas livre do rebaixamento ou com uma chance mínima.

