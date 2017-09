Maior promessa da base, Luiz Fernando rompe contrato com o Figueirense

Série B 28/09/2017 | 16h57 Atualizada em

Maior promessa dos últimos anos do Figueirense, o atacante Luiz Fernando está fora do clube, segundo informações do repórter Kadu Reis da CBN Diário. O staff do jogador pagou a multa rescisória e o contrato dele com o clube foi rompido nesta quarta-feira. Promovido após a mudança de gestão no Alvinegro em 2017, Luiz Fernando não foi relacionado para nenhuma partida entre os profissionais.

A decisão de sair do Figueirense foi tomada por Luiz Fernando e seus agentes. Com contrato até janeiro de 2019, o atleta não aceitou a proposta de renovação com o clube. Desta forma, o jogador pagou a multa rescisória para romper contrato e dar prosseguimento à carreira. Ligado ao empresário Eduardo Uram, Luiz Fernando pode ser negociado com o exterior ou até mesmo registrado no Tombense-MG, time do empresário.

Luiz Fernando é a maior promessa dos últimos anos no Figueirense. Promovido ao profissional com 18 anos, já havia ganho notoriedade em 2016, quando o jornal inglês The Guardian incluiu seu nome em uma lista de 60 jovens promessas do futebol mundial.

