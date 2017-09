Milan e Arsenal confirmam favoritismo na Liga Europa

Paris 28/09/2017 | 18h57

Favoritos ao título da Liga Europa, Arsenal e Milan venceram seus jogos nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, contra BATE Borisov e Rijeka, respectivamente.

Os ingleses viajaram com time reserva para encarar os bielorrussos. Os visitantes venceram por 4 a 2 e chegaram aos 6 pontos na liderança do grupo H.

Theo Walcott fez dois gols na sequência para colocar os Gunners em vantagem, aos 9 e 22 minutos do primeiro tempo, e Rob Holding fez o terceiro, aos 25. Os anfitriões diminuíram com Mirko Ivanic, aos 28.

Na segunda etapa, o francês Olivier Giroud marcou seu 100º gol com a camisa do Arsenal convertendo pênalti aos 4 minutos. Mikhail Gordeichuk fez o segundo do BATE e definiu o resultado, aos 22.

Na outra partida do grupo, o Estrela Vermelha venceu o Colonia por 1 a 0 e assumiu a segunda colocação com 4 pontos.

- Vitória nos acréscimos -

Já o Milan venceu o Rijeka por 3 a 2 no último minuto de jogo. A equipe italiana abriu 2 a 0 de vantagem, com o português Andre Silva abrindo o placar, aos 14 minutos do primeiro tempo, e Mateo Musacchio, aos 8 da segunda etapa.

No entanto, o time sofreu um apagão no final do jogo e sofreu o empate com Maxwell Acosty, aos 39, e pênalti convertido por Josip Elez, aos 45. Quando o resultado já se dava por terminado, Patrick Cutrone garantiu a vitória aos 49 minutos.

Apesar do susto, os italianos lideram o grupo D com 6 pontos, enquanto AEK e Austria Viena empataram em 2 a 2 na outra partida do grupo.

Nos outros jogos de destaque, o Everton empatou em 2 a 2 com o Apollon e é o lanterna do grupo E, mesmo com gol do atacante Wayne Rooney. O Atalanta lidera a chave, mas empatou com o Lyon em 1 a 1 nesta quinta.

Os espanhóis não tiveram um dia bom: o Villareal empatou sem gols com o Tel Aviv, enquanto a Real Sociedad perdeu por 3 a 1 para o Zenit e o Athletic Bilbao foi derrotado pelo Zorya ucraniano por 1 a 0.

-- Resultados e classificações da segunda rodada da Liga Europa:

- Grupo A

Maccabi Tel Aviv (ISR) - Villarreal (ESP) 0 - 0

Astana (KAZ) - Slavia Praga (CZE) 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Villarreal 4 2 1 1 0 3 1 2

2. Slavia Praga 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Maccabi Tel Aviv 1 2 0 1 1 0 1 -1

4. Astana 1 2 0 1 1 2 4 -2

- Grupo B

KF Skënderbeu (ALB) - Young Boys (SUI) 1 - 1

Partizan Belgrado (ser) - Dynamo de Kiev (UKR) 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Dynamo de Kiev 6 2 2 0 0 6 3 3

2. Young Boys 2 2 0 2 0 2 2 0

3. Partizan Belgrado 1 2 0 1 1 3 4 -1

4. KF Skënderbeu 1 2 0 1 1 2 4 -2

- Grupo C

Ludogorets Razgrad (BUL) - Hoffenheim (GER) 2 - 1

Sporting de Braga (POR) - Büyüksehir Bld. Spor (TUR) 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sporting de Braga 6 2 2 0 0 4 2 2

2. Ludogorets Razgrad 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Büyüksehir Bld. Spor 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. Hoffenheim 0 2 0 0 2 2 4 -2

- Grupo D

AEK Atenas (GRE) - Austria Wien (AUT) 2 - 2

Milan (ITA) - Rijeka (CRO) 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 6 2 2 0 0 8 3 5

2. AEK Atenas 4 2 1 1 0 4 3 1

3. Austria Wien 1 2 0 1 1 3 7 -4

4. Rijeka 0 2 0 0 2 3 5 -2

- Grupo E

Lyon (FRA) - Atalanta (ITA) 1 - zburgo 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Olympique de Marselha 3 2 1 0 1 1 1 0

3. Konyaspor K 3 2 1 0 1 2 2 0

4. Vitoria de Guimarães 1 2 0 1 1 2 3 -1

- Grupo J

Östersunds (SWE) - Hertha Berlim (GER) 1 - 0

Athletic Bilbao (ESP) - Zarya Louhansk (UKR) 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Östersunds 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Zarya Louhansk 3 2 1 0 1 1 2 -1

3. Hertha Berlim 1 2 0 1 1 0 1 -1

. Athletic Bilbao 1 2 0 1 1 0 1 -1

- Grupo K

Nice (FRA) - Vitesse Arnhem (NED) 3 - 0

Lazio (ITA) - Zulte-Waregem (BEL) 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Nice 6 2 2 0 0 8 1 7

2. Lazio 6 2 2 0 0 5 2 3

3. Vitesse Arnhem 0 2 0 0 2 2 6 -4

4. Zulte-Waregem 0 2 0 0 2 1 7 -6

- Grupo L

San Petersburgo (RUS) - Real Sociedad (ESP) 3 - 1

Rosenborg (NOR) - Vardar Skoplje (MKD) 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. San Petersburgo 6 2 2 0 0 8 1 7

2. Real Sociedad 3 2 1 0 1 5 3 2

3. Rosenborg 3 2 1 0 1 3 5 -2

4. Vardar Skoplje 0 2 0 0 2 1 8 -7

* AFP