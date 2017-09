Milton Cruz elogia grupo do Figueirense: "fico satisfeito com o rendimento da equipe"

Série B 30/09/2017 | 06h30 Atualizada em

O Figueirense respira mais aliviado. O time saiu provisoriamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória sobre o Paraná nesta sexta-feira. Para o técnico Milton Cruz, que ainda não perdeu com o Alvinegro no Orlando Scarpelli - soma três vitórias e um empate em quatro partidas - o empenho do grupo fez toda a diferença no placar de 1 a 0 no Orlando Scarpelli.

— Quero enaltecer o grupo e dar parabéns. Fizemos excelente primeiro tempo, o segundo não foi tão vistoso. A torcida que compareceu debaixo dessa chuva, a diretoria, que me fizeram elogios esta semana. Vim pra cá por causa do projeto, que me motivou. Fico satisfeito com o rendimento da nossa equipe. A diretoria confia no nosso trabalho. Treinador não pode ficar mudando dia a dia, você tem que confiar no treinador que você contratou — disse o treinador, fazendo referência à entrevista do CEO Alex Bourgeois, nesta semana, em que defendeu o trabalho de Milton Cruz.

O técnico ainda elogiou a atuação do zagueiro Henrique Trevisan, titular diante dos paranaenses por causa da suspensão de Leandro Almeida.

— Acho que estamos bem servidos de zagueiro. Marquinhos tem ajudando muito não só dentro de campo, mas fora, cobrando, conversando, tem a liderança dele. Pereira pode jogar de zagueiro. O momento era do Trevisan, acabei colocando ele e ficando satisfeito. Cada um vai ter seu momento, a oportunidade chega e você tem de estar preparado — avisa o comandante alvinegro.

Neste sábado, a torcida do Figueirense seca dois jogos da Série B. Para seguir fora da zona de rebaixamento, o Luverdense precisa perder para o Ceará e o Santa Cruz não pode passar de um empate com o Internacional. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o próprio Luverdense, às 19h do próximo sábado, fora de casa.

