Obra na BR-470 provoca filas na BR-470 em Gaspar

26/09/2017 | 09h31

Quem precisa pegar a BR-470 na manhã desta terça-feira entre Blumenau e Gaspar precisa ter paciência. Um trabalho de bate-estaca que faz parte das obras de duplicação da rodovia ocorrem no Km 42 com a necessidade de interromper o fluxo em um dos sentidos, o que provoca longas filas na região.

De acrodo com informações do Consórcio Ivaí-Setep, responsável pela duplicação do lote 2, entre Ilhota e Gaspar, os trabalhos seguem até às 16h. O trânsito flui no sistema "siga e pare" e há lentidão na região. Motoristas que estão na região relatam que o congestionamento começa próximo à Segalas para quem viaja no sentido Blumenau-litoral.

A ação ocorre nesta terça e também nesta quarta-feira.