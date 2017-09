Pedro Castro destaca parceria com Simião no meio de campo do Avaí: "Estamos bem entrosados"

Série A 25/09/2017 | 18h28 Atualizada em

Meia Pedro Castro marcou o gol do Avaí no 1 a 1 com o Flamengo Foto: Andre Ribeiro / Avaí

Autor do gol do Avaí no empate com o Flamengo, o meia Pedro Castro comemora a base fase do time e a parceria com o volante Simião no meio de campo. Na coletiva de imprensa desta segunda-feira, o jogador lembrou que o técnico Claudinei Oliveira cobra movimentação e posicionamento dos atletas.

— A gente está bem entrosado. Simião tem característica boa de chegar na frente, sempre que ele passa na minha frente eu procuro ficar na posição dele, pra dar uma consistência pra zaga — frisa Pedro Castro.

O meia deixou o jogo de sábado reclamando de dores no quadril. Porém, disse que já está melhor e que deve estar à disposição do treinador para o confronto com o Atlético-GO, às 16h de domingo, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro.

Nas duas últimas partidas, o Avaí saiu na frente no placar contra Atlético-MG, em casa, e Flamengo, no Rio de Janeiro, mas cedeu o empate. Para Pedro Castro, não foram erros da equipe que levaram os adversários ao gol. Ele aponta falta de atenção diante dos mineiros, e sorte no gol dos cariocas.

— No jogo contra o Atlético-MG podíamos ter matado a jogada. Contra o Flamengo, o cara (Rodinei) acertou um chute totalmente dele. Os pontos que conquistamos até agora foram importantes pra nós — destaca o jogador avaiano, que não acredita em jogo fácil diante do lanterna do Brasileirão. — Temos de pensar jogo a jogo. Vai ser uma batalha, equipe difícil e em situação complicada, teve alguns bons resultados no segundo turno. Temos que trabalhar bastante na semana pra que a gente possa conseguir os resultados.

